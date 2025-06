Savona, brutto infortunio alla caviglia in Juve-City: lascia il campo disperato

Piove sul bagnato per la Juventus al Mondiale per Club. Nella cornice dello stadio di Orlando, i bianconeri non solo stanno perdendo contro un Manchester City cinico e dominante, ma devono fare i conti anche con un brutto infortunio occorso a Nicolò Savona. Il difensore è stato costretto al cambio dopo un contrasto con Haaland. Brutte notizie per Tudor, anche in vista della prossima gara agli ottavi di finale.