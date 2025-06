Tudor, Juve-City senza filtri: “100, 200 milioni quando vogliono! Molto più forti di noi”

Tudor post Juve-City

Igor Tudor ha commentato la sconfitta a Dazn: "Brutta sensazione, si è perso. Cinque gol presi non è mai bello, ma vanno dette anche certe cose sulla loro qualità, su questo tipo di partita, come si è preparata. C’eravamo qualificati e volevamo far riposare qualcuno, qualche altro non era in condizione, poi loro giocano troppo bene. Son stati bravi, complimenti a loro. Noi abbiamo sofferto, non siamo riusciti a rubare palla quando andavamo perché loro son stati bravissimi, hanno qualità e noi con la palla non siamo andati bene. Loro pressavano in modo che non riuscivamo a uscire. Per fare meglio dobbiamo essere al completo, proprio freschi, prepararla bene: così potrebbe essere una partita diversa. In questo momento, viste tutte le condizioni, è andata così".

Sulla differenza tra le due squadre: "Oggi abbiamo pagato tutto: dovevamo essere perfetti. Poi loro quando vogliono spendono 100, 50, 200 milioni… È così, loro hanno giocatori molto più forti di noi, è la verità, e va detto. Poi non si cercano scuse, il calcio è bello perché in una partita si può vincere, ma bisogna che ci siano tante condizioni messe insieme per fare meglio, e oggi non ci sono state. Se questa partita ridimensiona un po’ il lavoro? No, ma che ridimensiona! Stiamo parlando della miglior squadra al mondo, col miglior allenatore al mondo. Insieme al Real sono i migliori degli ultimi 10 anni, ma quando parli di qualità di calcio non c’è nessuno meglio di loro. Sul 3-1 avremmo potuto far gol, per dire, ma questa gara non ci toglie niente. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi: è brutto prendere questa botta, ma si dimentica questa gara, ci riposiamo e andiamo avanti".