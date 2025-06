Plusvalenze Juventus, da Agnelli a Nedved: gli ex dirigenti chiedono il patteggiamento

Inchiesta Prisma, c'è la richiesta di patteggiamento

Alcune richiesta di patteggiamento comprese tra 1 anno e 8 mesi e 11 mesi sono state presentate per una decina di imputati nel processo scaturito dall'inchiesta 'Prisma', arrivata da Torino alla Capitale. Tra i soggetti coinvolti figurano nomi di spicco del passato dirigenziale della Juventus: l’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex vicepresidente Pavel Nedved, l’ex direttore sportivo Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. Per quest’ultimo, il pubblico ministero Lorenzo Del Giudice ha richiesto il non luogo a procedere, una posizione che lo distinguerebbe dagli altri ex dirigenti coinvolti. Le accuse, mosse a vario titolo, comprendono aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. Al centro dell’indagine vi sono presunte plusvalenze fittizie e operazioni illecite legate alla gestione degli stipendi dei calciatori durante l’emergenza Covid-19, quando i club affrontavano forti pressioni economiche. La decisione del giudice per l’udienza preliminare, Anna Maria Gavoni, è attesa per il prossimo 22 settembre. In quella data si saprà se le richieste di patteggiamento saranno accolte o se si andrà a giudizio ordinario.