Infortunio Savona, esito esami: comunicato ufficiale Juve e tempi di recupero

Cinque gol presi, due segnati per inerzia, e in mezzo il rumore secco di una caviglia che cede, incrinando l'equilibrio già precario di un reparto che da mesi vive sospeso tra cerotti e silenzi.

Savona, Mondiale per club finito

L'espressione di Nicolò Savona - uscito dal campo tra le lacrime, e dallo stadio in stampelle - diceva già più del referto medico, divulgato in serata dal club: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione capsulo legamentosa di alto grado della caviglia sinistra. In sintesi: Mondiale finito per il difensore azzurro, che verrà rivalutato tra un mese.