Danilo torna sulla visita alla Juve: "Perché è stata speciale"

Toh, guarda chi si rivede! L'addio dalla Juve si è materializzato, ma il cuore di Danilo e Alex Sandro resta inevitabilmente a tinte bianconere. I due difensori brasiliani, dopo aver vissuto rispettivamente 5 stagioni e mezzo e 9 stagioni a Torino, si sono accasati entrambi, a distanza di pochi mesi, al Flamengo, tornando in patria. Eppure alla prima occasione utile è arrivata la visita agli ex compagni: sia il club rossonero che la Juve sono impegnati al Mondiale per Club, e così nelle scorse ore i due sono andati nel ritiro juventino con grandi sorrisi e abbracci. E chissà che per Danilo non ci sia la possibilità di un ritorno...

Danilo e la visita alla Juve con Alex Sandro

Ai media è stato proprio Danilo, successivamente, a raccontare le emozioni di aver riabbracciato Locatelli & Co: "È stata una visita davvero speciale. Io e Alex Sandro siamo stati tanti anni alla Juventus e abbiamo costruito una storia importante lì. Per quanto riguarda il Flamengo: è un club conosciuto in tutto il mondo, i miei ex compagni di squadra sapevano già cosa rappresenta".

Ma a proposito di questo, Danilo spiega come ci sia ancora margine per valorizzare al meglio il calcio verdeoro: "Credo che ci sia ancora una certa distanza: spero che ci siano modi -come il Mondiale per Club- per espandere il marchio, non solo del Flamengo ma anche di altri club brasiliani. Credo che il Campeonato Brasileiro sia un ottimo prodotto e che possiamo promuoverlo meglio, che venga valorizzato anche fuori".

