Una Juve intera in vendita: la lista degli undici giocatori pronti a salutare

Weah, Rugani e Kostic in uscita

C’è una Juve in vendita. Incredibile ma vero. Si può, infatti, comporre una formazione interamente di calciatori appartenenti al club bianconero e che al momento risultano tutti essere coi bagagli fuori dal Continassa. A partire dal portiere di questa speciale squadra, ovvero Mattia Perin che la Vecchia Signora non considera più centrale all’interno del proprio progetto . Tanto da aver aperto la porta al possibile addio. Sulle tracce del numero 1 di Latina c’è da tempo il Sassuolo, opzione però questa già scartata dal classe 1992 che è appetito anche da Atalanta e Bologna. Due club pronti a fiondarsi su Perin nel caso in cui i rispettivi titolari (Carnesecchi e Skorupski, ndr) dovessero volare all'estero (il nerazzurro è nei radar del Manchester United; mentre il polacco ha ricevuto una proposta dall'Arabia). Occhio poi al Fenerbahce: Morinho aveva già cercato l'ex Genoa un anno fa di questi tempi e potrebbe tornare alla carica.

Come terzino destro di questa ideale formazione schieriamo Timothy Weah, virtualmente già ceduto dalla Juve al Nottingham Forest per 15 milioni. Peccato che i bianconeri non avessero fatto i conti col diretto interessato, che ha respinto al mittente le avance del Forest. Ciò non toglie che - dinanzi a una buona offerta - l'americano resti in uscita. Così come possono salutare la Juve i centrali Daniele Rugani (nel mirino di Sassuolo, Genoa e West Ham) e Tiago Djalò (sondato da Crystal Palace e Sunderland, oltre a essere apprezzato in Ligue 1). Largo a sinistra in questa ipotetica difesa a quattro collochiamo Filip Kostic.

Non inganni la gara da titolare contro il Manchester City: il serbo è fuori dai piani di Tudor e potrebbe diventare un'idea dell'Atalanta, che ha già fatto un sondaggio. Se ne riparlerà eventualmente, senza scartare un ritorno di fiamma da parte del Fenerbahce di Mourinho dove il classe 1992 ha militato nell'ultima stagione. Tanta abbondanza pure a centrocampo per questa Juve col cartello vendesi sulle spalle. Arthur Melo potrebbe restare al Girona. Contatti avviati da parte dei catalani per il rinnovo del prestito, anche se lo stipendio del regista brasiliano rimane elevato.