Psg-Inter Miami: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club

Lionel Messi ritrova il Psg. Il numero 10 dell'Albiceleste affronterà il suo ex club e, ovviamente, i suoi vecchi compagni di squadra, in una sfida decisiva ai fini della qualificazione al turno successivo. Il club di Miami ha l'opportunità di raggiungere i quarti di finale in quest'edizione del Mondiale del Club, con il 'fattore casa' a favore. Ad ogni modo per gli uomini di Mascherano sarà tutt'altro che facile, considerando il livello decisamente elevato degli avversari: il Psg di Luis Enrique. Il club parigino, dopo aver conquistato un triplete storico, punta alla conquista dell'ennesimo trofeo stagionale. Messi e compagni sono avvisati!