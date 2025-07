Totti sul caos Inter, che schiaffo a Lautaro! "Per un capitano non era il momento di parlare"

"Chi vuole stare qui con noi rimanga, chi non vuole rimanere vada via, vogliamo lottare per obiettivi importanti". Queste le parole di Lautaro Martines dopo l'eliminazione dal Mondiale del Club che hanno scatenato il caos in casa Inter: l'argentino si è rivolto così ad alcuni suoi compagni, in special modo verso Calhanoglu, da giorni al centro del mercato in uscita e al momento infortunato. Non si è fatta attendere la risposta del centrocampista turco che ha detto la sua tramite i social: "Parole che dividono e non uniscono. La storia ricorderà chi è rimasto in piedi e non chi ha alzato la voce. Il futuro? Vedremo. Mai detto di non essere felice qui, mai tradito questa maglia".