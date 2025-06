Lautaro durissimo in diretta, volano gli stracci in casa Inter: "Mandate via chi vuole andarsene"

CHARLOTTE (Stati Uniti d'America) - "Nel primo tempo non siamo stati in gara, abbiamo sbagliato tante scelte, loro col gol nei primi minuti sono riusciti a difendersi. Faceva caldo per tutte e due, arrivavamo con un po' di stanchezza mentale, chiedo scusa ai tifosi e chi è venuto qua, ora pensiamo a riposare per poi iniziare la prossima stagione nel migliore dei modi". Lo ha dichiarato l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez dopo la sconfitta per 2-0 contro il Fluminense. "Il mister ci ha dato una spinta importante anche se oggi siamo stati eliminati - ha dichiarato ai microfoni di Sportmediaset - chi vuole stare sta qui con noi rimanga, chi non vuole rimanere vada via, vogliamo lottare per obiettivi importanti. Parlo in generale, è stata una stagione faticosa, siamo rimasti a zero titoli, abbiamo bisogno di lottare per obiettivi importanti. Per rimanere lì dobbiamo avere voglia ed essere un gruppo e ripartire da lì".