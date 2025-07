Guirassy show, il Borussia Dortmund raggiunge il Real ai quarti. Monterrey eliminato

Guirassy trascina il Borussia Dortmund ai quarti del Mondiale per Club

I tedeschi indirizzano il match già nei primi 24 minuti con Guirassy, autore di un doppietta su assist di Adeyemi. In apertura di ripresa, però, Berterame rimette in partita il Monterrey che, però, non riesce più a colpire fino al triplice fischio. Sabato 5 luglio alle ore 22 italiane il Borussia Dortmund sfiderà al Meadowlands Stadium di East Rutherford il Real Madrid: sarà l’occasione giusta per prendersi la rivincita della finale di Champions League persa lo scorso anno. La vincente affronterà in semifinale una tra Psg e Bayern Monaco.