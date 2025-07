Pagelle Juve: Di Gregorio da 9, Koopmeiners altro flop, Yildiz imprescindibile

È finita l'avventura della Juventus al Mondiale per Club : la squadra di Tudor rientra a casa dopo la sconfitta contro il Real Madrid (1-0 gol di Gonzalo Garcia). Nonostante un buon primo tempo e un super Di Gregorio , decisivo con le sue parate, i bianconeri non hanno passato l'esame Real. Ora un po' di riposo e poi subito testa alla preparazione in vista della nuova stagione. Le buone notizie invece arrivano dal mercato, con David sempre più vicino a vestire la maglia Juve .

Di Gregorio 9

Sontuoso, commuovente e semplicemente perfetto. Per lui i miracoli sono come le ciliegie: uno tira l’altro. Il primo arriva alla mezz’ora su Bellingham, il più bello - forse - nella ripresa su Arda Guler. Non può nulla sul gol di Goncalo, che spunta dal nulla e conclude a rete da posizione ravvicinata. Se non fosse per Yildiz, Digre meriterebbe il titolo di Mvp del torneo juventino. Il mondiale - si spera - dovrebbe aver zittito definitivamente quei pochi detrattori che non lo ritenevano degno della porta della Juve. Totem.

Kalulu 6.5

Dopo pochi minuti si accascia a terra, mandando in allarme lo staff medico e Tudor, pronto a inserire Kostic al suo posto. Il francese, invece, stringe i denti giocando una gara di attenzione, sacrificio e pulizia tecnica. Non ha colpe sul gol del vantaggio del Real. Al netto del ko, serviva una gara così per far dimenticare i disastri della gara con il City. Back on Track.