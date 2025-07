Calciomercato Juve, è fatta per David! Osimhen, una data per il futuro. E Sancho...

TORINO - Messa da parte la sfida al Real Madrid, il fascino del campo fa posto all’operatività quotidiana. E no, non ci sarà da annoiarsi nemmeno lì. Anzi: i prossimi, infatti, possono essere i giorni in cui l’attesa di oggi assumerà un senso più chiaro, dei contorni più nitidi. La missione centravanti in un modo o nell’altro potrà arrivare presto a compimento, e la Juve si sta preparando alla bandiera a scacchi, innanzitutto sulla situazione Jonathan David: dopo lo stallo economico della prima proposta, l’offerta successiva è stata rivista al rialzo. E il canadese, salutata la Gold Cup con il Canada, è andato in vacanza con la speranza di diventare bianconero nel giro di giorni. Del resto, da ieri è ufficialmente nella lista degli svincolati e può firmare in qualsiasi momento, soprattutto se il totale delle commissioni dovesse raggiungere finalmente cifre accettabili per il board juventino. Cioè? Una ventina di milioni in tutto, tra bonus alla firma e opzione per l’entourage.