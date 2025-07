Vlahovic, like al Real che batte la Juve: tifosi in rivolta, è rottura totale

I novanta minuti trascorsi in panchina da Dusan Vlahovic contro il Real Madrid hanno fatto rumore in casa Juve . L'attaccante, ormai fuori dal progetto bianconero dopo il mancato accordo per il rinnovo, non è infatti stato inserito da Tudor nemmeno negli ultimi minuti per provare ad aumentare il peso offensivo. Oltre alle scelte di campo, il serbo sta però facendo discutere i tifosi anche per un like comparso al post di Jude Bellingham dopo la vittoria contro i bianconeri.

Vlahovic, spunta il like a Bellingham

Subito dopo il fischio finale di Real Madrid-Juventus, Jude Bellingham ha celebrato il passaggio del turno dei blancos sul proprio profilo Instagram in cui ha scritto: "Prossimo step, i quarti di finale. Grande prestazione dei ragazzi!". Un post in cui è comparso proprio il like di Dusan Vlahovic, che sta facendo discutere i tifosi della Juventus che sui social scrivono cose come: "Bravo, ora vada al Real" o "12 milioni per mettere like, solo alla Juve" o ancora "Sta facendo una gran brutta figura". Un gesto che non è stato quindi percepito bene nell'ambiente e che chiude una stagione da incubo per il serbo.