Juve, il bottino dal Mondiale per Club: quanto hanno incassati i bianconeri

Si è conclusa agli ottavi di finale l'avventura al Mondiale per Club della Juve . La squadra di Igor Tudor , dopo una strenua resistenza soprattutto con un grande Di Gregorio , ha ceduto al Real Madrid e al colpo di testa di Gonzalo Garcia . Un'avventura, quella americana, comunque fruttuosa in termini di incassi per il club bianconero, che con 4 gare giocate è riuscito a racimolare un bel bottino.

Juve, l'incasso totale dal Mondiale per Club

Le cifre da incassare per ogni club erano variabili in base ai risultati: 1.8 milioni di euro per ogni vittoria (nella fase a gironi), 900.000 euro per ogni pareggio (nella fase a gironi), 6.9 milioni per l'approdo agli ottavi, 12.2 milioni per l’accesso ai quarti di finale, 19.5 milioni di euro in caso di arrivo alla semifinale, 27.8 milioni per la finalista, 37 milioni di euro in caso di successo della comptizione. Ma dunque, quanto ha incassato la Juve?

I bianconeri hanno innanzitutto guadagnato 17.1 milioni di euro come quota per la partecipazione alla manifestazione. Per le sfide del girone l'incasso è stato di 3.6 milioni (1.8 sia per la vittoria con l'Al-Ain sia per quella sul Wydad, nulla invece per la sconfitta col Manchester City). A questi si sono aggiunti 6.9 milioni di euro per l'accesso agli ottavi di finale. La Juve, dunque, torna a casa dal Mondiale per Club con un guadagno totale di 27.6 milioni di euro.

