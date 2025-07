Fluminenese-Al Hilal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club

ORLANDO (STATI UNITI D'AMERICA) - Ad aprire il programma dei quarti di finale del Mondiale per Club sarà la sfida tra le due grandi rivelazioni del torneo. Alle ore 21 italiane , infatti, al Camping World Stadium di Orlando , si affrontano Fluminense e Al Hilal . I brasiliani, dopo aver chiuso il Gruppo F alle spalle del Borussia Dortmund, agli ottavi hanno eliminato a sorpresa l' Inter di Cristian Chivu, colpita a freddo dopo tre minuti da Cano e affondata al 93' da Hercules. I sauditi di Simone Inzaghi , che ha così evitato il faccia a faccia con il suo recente passato - il tecnico piacentino ha allenato i nerazzurri nelle ultime quattro stagioni -, hanno invece terminato il Girone H dietro al Real Madrid e al primo turno a eliminazione diretta hanno estromesso dalla competizione i campioni in carica del Manchester City - la formazione di Pep Guardiola aveva vinto nel 2023 con il format ancora a sette squadre -, superati con un pirotecnico 4-3 ai supplementati. Chi vincerà sfiderà in semifinale una tra Palmeiras e Chelsea.

Fluminense-Al Hilal: diretta tv e streaming

Fluminense-Al Hilal, quarto di finale del Mondiale per Club, sarà visibile in esclusiva in diretta in streaming su Dazn.

Le probabili formazioni di Fluminense-Al Hilal

FLUMINENSE (3-4-1-2): Fabio; Silva, Freytes, Ignacio; Fuentes, Bernal, Martinelli, Xavieri; Nonato; Cano, Arias. Allenatore: Renato.

A disposizione: Eudes, Thiago Santos, Manoel, Guga, Hercules, Lima, Lezcano, Ganso, Canobbio, Soteldo, Keno, Baya, Serna, Everaldo.

AL HILAL (4-2-3-1): Bono; Cancelo, Ali Lajami, Koulibaly, Lodi; N. Al Dawsari, Neves; Malcom, Milinkovic-Savic, S. Al Dawsari; Marcos Leonardo. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Abu Rasen, Al Yami, Al Dawsari, Al Bulayhi, Tambakti, Al Shahrani, Al Harbi, Al Yami, Al Juwayr, AL Hadhoud, Al Ghannam, Kanno, Al Qahtani, Kaio Cesar.

ARBITRO: Makkelie (Olanda). ASSISTENTI: Steegstra-De Vries. IV UFFICIALE: Martinez (Honduras).

