Fluminense-Chelsea: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Alle ore 21, al MetLife Stadium di New York, Fluminense e Chelsea si affrontano nella semifinale del Mondiale per Club. In palio c'è il pass per l'ultimo atto in programma domenica 13 luglio contro una tra Psg e Real Madrid. I brasiliani di Renato Gaucho, unica formazione non europea ancora in corsa, sono la vera rivelazione del torneo: dopo aver chiuso il Gruppo F alle spalle del Borussia Dortmund, la formazione di Rio de Janeiro ha battuto 2-0 l'Inter agli ottavi (reti di Cano ed Hercules) e 2-1 l'Al Hilal di Simone Inzaghi ai quarti. I Blues di Enzo Maresca, vincitori dell'ultima edizione della Conference League, invece, si sono piazzati dietro il Flamengo nel Girone D mentre nelle gare a eliminazione diretta hanno estromesso dalla competizione i portoghesi del Benfica (4-1) e i brasiliani del Palmeiras.