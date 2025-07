Psg-Real Madrid, assenze importanti per Luis Enrique e Xabi Alonso: tre gli squalificati

Nella serata di mercoledì 9 luglio, alle ore 21 italiane, andrà in scena una delle sfide più attese del Mondiale per Club: Paris Saint-Germain e Real Madrid si affronteranno per un posto nella finalissima . A guidare le due squadre, rispettivamente, saranno Luis Enrique e Xabi Alonso , pronti a sfidarsi in una gara che promette spettacolo e intensità. La competizione, rinnovata e ampliata nel format dalla FIFA, entra così nella fase decisiva. I due tecnici, però, dovranno fare i conti con assenze importanti, soprattutto in difesa.

Tre assenze importanti per Psg-Real Madrid

La FIFA ha ufficializzato gli squaificati in vista delle semifinali. Il Psg dovrà fare i conti con due assenze molto pesanti in difesa. Willian Pacho, espulso per un brutto intervento su Goretzka nella gara contro il Bayern Monaco, è stato squalificato per due turni. Stessa sorte è toccata a Lucas Hernandez, punito per una gomitata rifilata a Guerreiro durante la stessa partita. La FIFA ha ufficializzato nella notte la decisione, che priva così i parigini di due pedine fondamentali anche in vista di un’eventuale finale. Nemmeno il Real Madrid potrà schierare la propria formazione tipo. Anche i blancos, infatti, dovranno rinunciare a un difensore: Dean Huijsen, squalificato per una giornata.

Una defezione che obbligherà Xabi Alonso a rivedere alcuni equilibri nella retroguardia, in un match dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. Lo spagnolo, però, potrà contare su un ritrovato Mbappé e su un Gonzalo Garcia in formato 'Higuain' Nonostante le assenze, Psg e Real Madrid restano tra le squadre più attrezzate e spettacolari del panorama europeo. La semifinale di domani sera si preannuncia come un confronto di altissimo livello tecnico e tattico, in cui entrambi gli allenatori cercheranno di sfruttare al meglio le risorse a disposizione per conquistare l'accesso alla finale del nuovo Mondiale per Club.