Il Chelsea è la prima finalista del Mondiale per Club: Fluminense ko. Ora Psg o Real

Al Meadowlands Stadium di East Rutherford il Chelsea batte la Fluminense e vola in finale del Mondiale per Club dove incontrerà la vincente dell'altra semifinale tra Psg e Real Madrid. Una doppietta del nuovo arrivato Joao Pedro regala la vittora alla formazione di Enzo Maresca: il brasiliano apre le marcature al 18° e le chiude al 56°. La Fluminense non ha mai dato l'impressione di poter impensierire il Chelsea tranne in un'occasione nella prima frazione di gioco con Cano che ha sfiorato il gol del pari (salvataggio di Cucurella sulla linea).