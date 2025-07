Psg-Real Madrid: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club  

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Chi sfiderà il Chelsea nell'ultimo atto del Mondiale per Club? La seconda finalista uscirà dalla sfida tra Psg e Real Madrid in programma alle ore 21 italiane al MetLife Stadium di New York. Conquistato uno storico Triplete, la formazione di Luis Enrique non è ancora sazia e vuole portare a casa anche il titolo iridato. Chiuso davanti a tutti il Gruppo B, i francesi agli ottavi hanno strapazzato l’Inter Miami di Lionel Messi (4-0) mentre ai quarti hanno estromesso dalla competizione il Bayern Monaco di Vincent Kompany (2-0). I Blancos, invece, sognano di conquistare il loro primo trofeo con Xabi Alonso, successore di Carlo Ancelotti. Trascinati da un super Gonzalo Garcia, autore di quattro gol in cinque gare, le Merengues hanno terminato il Girone H davanti a tutti, dopodiché hanno superato 5-2 la Juve agli ottavi e 3-2 il Borussia Dortmund ai quarti. Sfida speciale per Kylian Mbappé e Achraf Hakimi, grandi ex dell’incontro.