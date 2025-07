Questo Psg è...ingiocabile! Umiliato il Real Madrid, quattro gol a Xabi Alonso e finale Mondiale

NEW YORK (Stati Uniti) - Il Paris Saint-Germain archivia in un lampo il Real Madrid vincendo per 4-0 al MetLife Stadium di New York qualificandosi per la finale del Mondiale per Club dove affronterà il Chelsea. Partita dominata dalla squadra di Luis Henrique cinica nel colpire ed indirizzare la partita sulle sviste dei Blancos mai pericolosi.

Psg-Real Madrid, la partita

Avvio spumeggiante dove Courtois in un minuto realizza due clamorose parate: la prima sul tiro a giro di Fabian Ruinz e la seconda ancor più clamorosa sul tap-in da dentro l'area di Dembele su assist di Hakimi! Intensità alle stelle e al 5' il Psg indirizza la partita in 180": clamoroso errore di Asencio che da dentro l'area si fa soffiare la palla da Dembele, Courtois esce toccando il francese ma sulla sfera vagante arriva Fabian Ruiz per l'1-0 da pochi passi. Due minuti dopo altra svista della difesa Blancos con Rudiger che sbaglia l'apertura, il solito Dembele ruba palla, si invola verso la porta e non sbaglia davanti a Courtois. Il Real si sbilancia troppo in avanti affidandosi alle fiammate di Mbappé senza però mai spaventare Donnarumma e al 24' i campioni d'Europa mandano i titoli di coda: ripartenza fulminea con Hakimi (totalmente perso) che serve in mezzo Fabia Ruiz che ha tempo di stoppare la palla, prendere la mira a realizzare la doppietta. Prima dell'intervallo i francesi sfiorano pure il poker due volte: una con Kvara che sbaglia incredibilmente "il suo tiro a giro" dopo esser smarcato dentro l'area e poi con Dembele che all'ultima azione a momenti beffa Courtois con un tiro cross da fuori area.

Nel secondo tempo il Psg gestisce e all'87' si toglie anche lo sfizio del poker con l'ennessima ripartenza con Barcola che serve in mezzo all'area Goncalo Ramos che da pochi passi si sistema e segna il 4-0 con l'arbitro Marciniak che non concede recupero.