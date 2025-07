Chelsea-Psg: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale del Mondiale per club

La sfida tanto attesa è arrivata. A contendersi il trofeo del Mondiale per Club saranno il Chelsea di Enzo Maresca ed il Psg di Luis Enrique. I Blues del tecnico italiano arrivano al match da 'sfavoriti', o almeno è quanto ha affermato Maresca in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro. Dall'altra parte il mago Luis Enrique ed il suo Psg, che sembra finalmente aver trovato la quadra giusta, specialmente per quanto riguarda la conquista dei trofei, a seguito di un triplete conquistato con i parigini nel corso dell'ultima stagione, ed il tabù Champions League sfatato ai danni dell'Inter. Ad ospitare la sfida più importante del torneo, sarà il MetLife Stadium di New York, che vedrà affrontarsi le due squadra più in forma del torneo. Il Chelsea di Maresca arriva alla gara dopo aver portato a casa, senza troppi indugi, una vittoria fondamentale contro il Fluminense, in cui ad indossare le vesti del carnefice è stato proprio un ex giocatore del club brasiliano, da pochissimo sbarcato a Londra: Joao Pedro. La sua doppietta ha, infatti, messo ko i brasiliani, consentendo ai Blues di poter accedere alla finale. Dall'altra parte, invece, c'è il Psg di Luis Enrique, reduce dal match a senso unico (4-0 il risultato) vinto contro il Real Madrid di Xabi Alonso.