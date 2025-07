Chelsea-Psg, incasso da capogiro per chi vince il Mondiale per Club

Si avvicina la finale del Mondiale per Club , questa sera Psg e Chelsea daranno vita all'ultimo match della competizione al MetLife di New York . Se i parigini di Luis Enrique giungono all'appuntamento forti della vittoria della Champions League e di un percorso incredibile anche al Mondiale, i blues di Enzo Maresca arrivano sicuramente più da outsider all'ultimo atto del torneo organizzato dalla Fifa, ma con convinzioni crescenti al culmine di una stagione comunque positiva (quarto posto in Premier League e vittoria della Conference). Una prima volta per questo nuovo torneo, che garantirà al vincitore una cifra monstre, mai vista nella storia del calcio.

Chelsea-Psg, cifra monstre per chi vince

Si tratta infatti di una cifra a otto zeri, che fa comodo anche a club economicamente forti come i due in questione. D'altronde la Fifa ha organizzato il Mondiale per Club senza badare a spese, con incassi importantissimi per tutt'e 32 le partecipanti. Ma per chi è riuscito ad arrivare alla fine della manifestazione, ovviamente, il guadagno è superiore. E sarà incredibilmente alto soprattutto per chi tra Psg e Chelsea alzerà il trofeo: infatti la vincitrice raggiungerà un guadagno complessivo (accumulato dal girone alla vittoria finale) di circa 100 milioni di euro.

La cifra cambierà in base a se a trionfare sarà Psg o Chelsea, poiché il guadagno dipende anche dai risultati ottenuti nei raggruppamenti dove vittoria o pareggio comportava un incasso diverso. Vincessero i parigini, il totale ammonterebbe a 106 milioni di euro, mentre gli inglesi potrebbero sfiorare i 100 milioni complessivi. In caso di secondo posto il Psg dovrebbe "accontentarsi" di 77 milioni, mentre il Chelsea di circa 70.

I guadagni di Juve e Inter al Mondiale per Club

Ma quanto hanno guadagnato, invece, le squadre italiane con la loro partecipazione al Mondiale per Club? Juventus ed Inter sono entrambe uscite agli ottavi di finale, rispettivamente contro Real Madrid e Fluminense. Dunque alla quota di partecipazione di 17.1 milioni per i bianconeri e di 21.6 per i nerazzurri vanno aggiunte le cifre (variabili) incassate dalle partite ai gironi: 1.8 milioni di euro per ogni vittoria, 900.000 euro per ogni pareggio.

La Juve ha chiuso il proprio raggruppamento con 2 vittorie e 1 sconfitta, incassando così in totale 27.6 milioni. Cifra leggermente più alta per l'Inter che invece ha ottenuto 7 punti nel proprio girone, con un guadagno complessivo (in virtù anche di un bonus partecipazione più alto) di 33 milioni.