Luis Enrique perde la testa: schiaffo a Joao Pedro! Caos dopo Chelsea-Psg

Il Chelsea ha vinto il Mondiale per Club negli Stati Uniti battendo 3-0 il Psg nella finalissima giocata al "MetLife Stadium". A decidere la sfida è stata la doppietta di Palmer e la rete di Joao Pedro per il definitivo tris dei Blues guidati dal tecnico italiano Maresca. Proprio Joao Pedro è stato poi protagonista di un particolare episodio a fine partita, quando gli animi si sono accesi al triplice fischio del direttore di gara. I giocatori del Psg, e in particolare Donnarumma, non avrebbero gradito l'esultanza dei calciatori del Chelsea: il portiere azzurro, molto nervoso, è andato faccia a faccia con Joao Pedro.