Kulusevski fa festa con la Svezia, vince la Bosnia di Dzeko

TORINO - Festa per Kulusevski, uno dei tanti ' italiani ' impegnati oggi (sabato 9 ottobre) nei match di qualificazione ai Mondiali 2022 di oggi. Lo juventino, insieme al sampdoriano Ekdal e al bolognese Svanberg , ha infatti incamerato tre punti pesanti con la sua Svezia, che ha battuto 3-0 il Kosovo del laziale Muriqi e del napoletano Rrahmani . Nel pomeriggio successo anche per l'interista Dzeko , autore di un assist nel 2-0 con cui la Bosnia ha vinto in Kazakistan, mentre il ct De Biasi è stato sconfitto in casa dall'Irlanda con il suo Azerbaigian.

Qualificazioni Mondiali 2022: le classifiche di tutti i gruppi

Gruppo A, De Biasi ko con il suo Azerbaigian

Nel gruppo A prima vittoria (dopo 2 pari e 3 ko nelle prime 5 gare) per l'Irlanda che supera in trasferta l'Azerbaigian del tecnico italiano Gianni De Biasi: 0-3 il finale con la doppietta di Robinson nel primo tempo (7' e 39') e il tris calato nel finale da Ogbene (90')

Gruppo B, Kulusevski batte Muriqi e Rrahmani

Nel gruppo B successo senza troppi affanni per la Svezia dello juventino Kulusevski, del sampdoriano Ekdal (entrambi sostituiti nel finale) e del bolognese Svanberg rimasto in panchina): gli scandinavi hanno battuto 3-0 il Kosovo (titolari il laziale Muriqi e il napoletano Rrahmani) grazie ai gol segnati da Forsberg (29'), Isak (62') e Quaison (79'). Un successo che permette alla selezione del ct Andersson di portarsi a -1 dalla capolista Spagna (impegnata domani nella final di Nations League contro la Francia) che ha però giocatouna partita in più. Al terzo posto resta la Grecia, che soffre ma passa sul campo della Georgia (0-2) grazie alle reti segnate al fotofinish da Bakasetas (90') e Pelkas (95').

Gruppo C, nel girone degli azzurri cade la Bulgaria

Nel Gruppo C, quello guidato dall'Italia, la Lituania batte la Bulgaria per 3-1. Lasickas sblocca la partita, poi Despodov ristabilisce la parità. Nel finale Cernych che realizza una doppietta in due minuti e fa ottenere alla Lituania i suoi primi tre punti nel girone, mentre la Bulgaria resta a quota 5.

Gruppo D, fa festa la Bosnia di Dzeko

Nel Gruppo D la nazionale di Dzeko vince all'Astana Arena contro il Kazakistan per 2-0 grazie alla doppietta di Prevljak, con l'interista autore dell'assist in occasione del raddoppio. Con questa vittoria la Bosnia sale al secondo posto a 6 punti nel gruppo C, con una partita da recuperare e con la Francia prima a 12 punti. A +2 sulla Serbia (ma con una gara giocata in più) resta l'Ucraina che passa in Finlandia (1-2) con gli acuti di Yarmolenko e Yaremchuk (inutile il momentaneo pari di Pukki) e si porta così a -4 dai campioni del mondo di Deschamps che guidano la classifica del girone.

Gruppo F, la Scozia vince nel recupero

Nel Gruppo F successo casalingo per la Scozia che batte 3-2 in rimonta Israele: ospiti due volte avanti con Zahavi (4') e Dabbur (32'), ma ripresi da McGinn (30') e Dykes (a segno al 57' dopo un rigore sbagliato prima del riposo) e poi superati in pieno recupero da McTominay (94'). Un successo (il terzo di fila) che permette alla nazionale di Clarke di consolidare il secondo posto in classifica, ora a +4 sugli stessi israeliani.

Gruppo I, in campo l'Inghilterra e l'Albania di Reja

Tre i match serali in programma oggi nel Gruppo I, con la capolista Inghilterra impegnata sul campo di Andorra e l'Albania di Edy Reja in Ungheria, mentre la Polonia ospita San Marino.

