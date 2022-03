Portogallo, Diogo Jota ne è sicuro: "In Qatar ci saremo"

LISBONA - Se Verratti invita l'Italia ad andare avanti seguendo la strada dell'entusiasmo e dell'allegria che portò gli azzurri sul tetto d'Europa, Diogo Jota consiglia ai portoghese di non lasciarsi andare ai vittimismi. A due giorni dalla semifinale playoff contro la Turchia, l'attaccante del Liverpool prova ad analizzare il momento. "Non siamo nella situazione ideale, ma così è e dobbiamo accettarlo lavorando con senso di responsabilità. Non c'è da drammatizzare, parliamo di calcio e siamo nelle condizioni di poter vincere le due partite e andare ai Mondiali", spiega Jota.