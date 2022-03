Polonia-Svezia, Andersson: "Ibra? Giocherà, ma non dall'inizio"

STOCCOLMA - Zlatan Ibrahimovic sarà l'arma segreta della Svezia. Il Ct Janne Andersson conferma che il 40enne attaccante del Milan, costretto a saltare la gara con la Repubblica Ceca per squalifica, sarà a disposizione per lo spareggio decisivo contro la Polonia, anche se partendo dalla panchina. "Non sarà titolare ma può entrare nel corso della partita - conferma il tecnico - Poi vedremo per quanti minuti impiegarlo, a seconda di come andrà la partita e di cosa succederà. Oggi ha preso parte a tutto l'allenamento, parleremo con lo staff medico e stileremo un piano".