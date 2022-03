Luis Enrique: "United? Vedremo dopo il Mondiale"

ROMA - Luis Enrique non scioglie i dubbi in merito al suo futuro: "Andrò in Qatar con la Spagna perché ho dato la mia parola e perché non c'è nulla che mi entusiasmi di più che rappresentare il mio Paese al Mondiale. Dopo si vedrà ma sono dove voglio essere". Il Ct della Spagna replica così ai rumors provenienti dall'Inghilterra, che lo darebbero tra i favoriti alla successione di Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United.