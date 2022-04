Qatar 2022, premio da record: ecco quanti milioni vale la vittoria del Mondiale

La prossima edizione dei Mondiali di calcio, verrà ricordata come la più ricca di sempre. Alla Nazionale che porterà a casa la vittoria, sarà garantito infatti il montepremi più grande mai pagato nella storia del calcio. La Fifa ha infatti annunciato che il premio per la vittoria finale sarà di circa 38 milioni di euro. Chi perderà la finale porterà a casa una cifra vicina ai 27 milioni di euro. Ottimo il guadagno anche per chi si piazzerà al terzo posto (24 milioni), mentre al quarto classificato spetteranno circa 22,6 milioni.