Olanda, scelto il sotituto di Van Gaal: guiderà la squadra dal 2023

La federazione olandese ha annunicato, questa mattina, chi prenderà il posto di Louis Van Gaal sulla panchina dall'Olanda a partire dal 2023: si tratta di Ronald Koeman. La notizia era nell'aria già da qualche giorno, ma ora è arrivata l'ufficialità. L'ex allenatore, tra le altre, del Bayern Monaco e dell'Ajax qualche giorno fa ha fatto sapere di avere un cancro aggressivo alla prostata, ma che non intende lasciare la guida della Nazionale fino all'inizio dei Mondiali. Quindi, Van Gaal continuerà a sedere sulla panchina degli Oranje fino alla prossima rassegna iridata in Qatar, dopo di che lascerà il posto all'ex centrocampista, che in passato ha già allenato i Paesi Bassi.