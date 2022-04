Ucraina, la nazionale riparte dalla Slovenia: il sogno è Qatar2022

KIEV (Ucraina) - Gli orrori della guerra non fermano la voglia di vivere e soprattutto quella di ripartire del calcio ucraino. La nazionale giallo-azzurra riparte lunedì 2 maggio, in Slovenia: un ritiro propedeutico alla preparazione dello spareggio con la Scozia, in programma il prossimo 1 giugno a Glasgow, che vale la finale di Cardiff con il Galles. Il ct Petrakov dovrà affidarsi ai giocatori del campionato locale sospeso (e titolo non assegnato per lo Shatkar di De Zerbi), rinunciando così a Zinchenko, Malinovskyi e Yarmolenko che si aggregheranno ai compagni solo a campionati conclusi.