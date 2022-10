Deschamps, Pogba e il Mondiale con la Francia: la richiesta alla Juve

La presenza di Paul Pogba ai Mondiali in Qatar resta sempre in bilico. Il centrocampista bianconero è ancora fermo ai box per infortunio e il lungo stop sta facendo riflettere il ct francese Didier Deschamps. L'ex tecnico della Juventus ha parlato ai microfoni di Rai Sport, lanciando una proposta alla Juve: "Spero che lo facciano giocare il più possibile".