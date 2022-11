L’Argentina e la Serie A: un’Italia che va al Mondiale!

Una lista extra-large che inevitabilmente verrà tagliata entro il 14 novembre, quando Scaloni dovrà comunicare alla FIFA i 26 convocati ufficiali per il Mondiale in Qatar. E per un’Italia che non si è qualificata, c’è una folta delegazione di Serie A che va a caccia del suo momento di gloria. Non si tratta soltanto dei soliti noti (vedi Di Maria o Lautaro Martinez) perché nella testa del ct dell’Argentina figurano anche ex giocatori del nostro campionato. Ecco chi sono.