Di Maria in lacrime: il ricordo con l’Argentina aspettando la Juventus

Angel Di Maria scalpita per tornare in campo con la Juventus nel big match di domenica 6 novembre contro l’Inter all'Allianz Stadium. L’esterno argentino ha finora collezionato 7 presenze con i bianconeri mettendo a segno un gol e quattro assist. A breve, condizioni fisiche permettendo, partirà per il Mondiale in Qatar con la sua Argentina per riuscire a vincere un altro titolo in nazionale dopo la Finalissima contro l'Italia e la Copa America del 2021. Proprio in merito al trionfo contro il Brasile in cui ha segnato il gol decisivo, il Fideo ha rilasciato un’emozionante intervista nel documentario “Sean Eternos: Campeones de America” di Netflix. “È difficile, tanti anni di sofferenza e alla fine riuscirci. Non è solo un mio trofeo, appartiene anche a mia moglie, alla mie figlie, alla squadra e a mio padre. Ho migliaia di trofei, ma come questo… come questo non c’è. Penso che questa fosse l’unica cosa che volevo” ha detto Di Maria, che non è riuscito a trattenere le lacrime parlando del titolo vinto il 10 luglio 2021 al Maracana di Rio de Janeiro.