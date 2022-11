Juve-Inter, le opzioni di Allegri

TORINO - Massimiliano Allegri deciderà in extremis la formazione da schierare domenica sera contro l’Inter: domani pomeriggio l’ultimo allenamento nel quale verranno valutate le condizioni fisiche dei tre bianconeri rientranti, Dusan Vlahovic , Gleison Bremer e Angel Di Maria , e quanta autonomia hanno in campo. Dal loro utilizzo dipenderà anche la soluzione di gioco migliore per arginare, e nel contempo essere propositi, contro i nerazzurri.

LE OPZIONI

Davanti a Szczesny dovrebbero partire titolari Bremer, Bonucci e Danilo (che era assente, perché squalificato, contro il Psg), a centrocampo Fagioli sembra in vantaggio nel ballottaggio con Miretti e agirà al fianco di Locatelli e Rabiot mentre sulle fasce si muoveranno Cuadrado e Kostic. Davanti Vlahovic e Milik con Di Maria pronto a subentrare dalla panchina. Nel caso in cui l'attaccante serbo non avesse nelle gambe i 90 minuti, Allegri potrebbe optare per un 4-3-3: in difesa si aggiungerebbe a sinistra Alex Sandro, la mediana resterebbe uguale mentre in attacco agirebbe il solo Milik con Cuadrado e Kostic sulle ali. Il Fideo e Vlahovic, ovviamente, sarebbero attesi nella ripresa.