Brasile, Antony convocato per il Mondiale: l'esultanza è commovente

Il Brasile ha reso nota la lista dei convocati per i Mondiali diramata dal ct Tite. Tra i giocatori scelti per la spedizione in Qatar risulta esserci anche Antony del Manchester United. Il brasiliano classe 2000 arrivato in Premier League nell’ultima sessione estiva di calciomercato è stato immortalato in un video che lo ritrae mentre esulta e si commuove nel momento in cui scopre di far parte della Seleçao. Il video è stato postato nelle storie Instagram dello stesso Antony, che ha inoltre voluto ringraziare tutte le persone vicine a lui per aver contribuito alla realizzazione di quello che è un vero e proprio sogno.