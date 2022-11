Qatar 2022, Mané infortunato: il comunicato del Bayern Monaco

Il Senegal resta in apprensione per le condizioni di Sadio Mané, che nell’ultimo match con il Bayern Monaco (vinto per 6-1 contro il Werder Brema) è uscito dal campo al 20’ del primo tempo in seguito ad una botta alla testa del perone. In merito alle sue condizioni, il club bavarese ha annunciato in un comunicato ufficiale che "il calciatore africano dell'anno salterà la partita di sabato contro lo Schalke. Ulteriori esami seguiranno nei prossimi giorni. L'FC Bayern è anche in contatto con lo staff medico della Federcalcio senegalese”. Secondo quanto riportato da L’Equipe l’attaccante classe 1992 non dovrebbe riuscire a recuperare in tempo per l’inizio dei Mondiali invernali in Qatar, in programma da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre 2022.