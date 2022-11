Pogba sul Mondiale: "Dio aveva un altro piano per me"

"Dopo le visite mediche di ieri e di oggi a Torino e a Pittsburgh, è estremamente doloroso comunicare che Paul Pogba avrà ancora bisogno di tempo per recuperare dall'intervento chirurgico. Per questo motivo, Paul non potrà unirsi alla squadra della Juventus prima della pausa dei Mondiali né alla Nazionale francese in Qatar. Se il solo desiderio di cambiare le cose potesse servire a qualcosa, Paul giocherebbe domani stesso. Ma ciò che cambia le cose sono il duro lavoro, la resilienza e la disciplina, che sono le uniche cose che Paul ha in mente in questo momento difficile. Paul continuerà a lavorare dando il massimo per tornare in campo per i tifosi e la sua squadra il prima possibile" - queste le parole di Rafaela Pimenta a fine ottobre. Il centrocampista della Juve sta lavorando duramente per tornare a disposizione di Allegri il prima possibile. Approfitterà della sosta Mondiale per recuperare al 100% e farsi trovare pronto nella seconda parte del campionato.