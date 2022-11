Argentina, i convocati di Scaloni per il Mondiale: i sicuri del posto e il dubbio Dybala

Manca poco all'inizio del Mondiale 2022 e per il ct argentino Scaloni è arrivato il momento delle decisioni. La lista definitiva dei convocati per i Mondiali dovrà essere ufficializzata alla Fifa lunedì 14, con i 26 giocatori che partiranno per il Qatar, ma in questi momenti Scaloni sta sciogliendo gli ultimi dubbi. Quali saranno i convocati dell'Argentina per il Mondiale? Chi ha il posto assicurato? E chi, invece, è ancora in dubbio e rischia di non ricevere la convocazione del ct argentino? Secondo il quotidiano Olè sono 22 i calciatori sicuri del posto a Qatar2022.