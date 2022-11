Il Portogallo fa paura: poker alla Nigeria senza Ronaldo e Leao

LISBONA (Portogallo) - Nonostante l'assenza di Cristiano Ronaldo, a causa di un'indisposizione gastrica, il Portogallo di Fernando Santos si impone per 4-0 sulla Nigeria del connazionale José Peseiro al José Alvalade, lo stadio dello Sporting Lisbona. La nazionale lusitana archivia la pratica già nel primo tempo, grazie alla doppietta segnata da Bruno Fernandes. Il centrocampista del Manchester United sblocca il risultato al 9', raddoppiando poi al 35' su calcio di rigore. Nella ripresa gli uomini di Santos controllano la gara senza intoppi e chiudono definitivamente i conti con le reti siglate da Joao Mario (82') e Gonçalo Ramos (84'). Solo panchina per il milanista Leao. Al Mondiale in Qatar il Portogallo sarà impegnato nel Girone H insieme a Ghana, Uruguay e Corea del Sud.