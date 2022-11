Diretta Portogallo-Nigeria ore 19.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Portogallo si prepara per il Mondiale in Qatar e affronta la Nigeria in amichevole a Lisbona. La nazionale lusitana di Fernando Santos è inserito nel gruppo H con Uruguay, Corea del Sud e Ghana e debutterà contro gli africani il 24 novembre. Nell'amichevole contro la Nigera non ci sarà Cristiano Ronaldo a causa di un mal di stomaco, un'indisposizione gastrica.