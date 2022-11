Trezeguet condanna il Belgio, fa festa l'Egitto

AL KUWAIT (KUWAIT) - Brutta sconfitta per il Belgio nell'ultimo test prima del Mondiale in Qatar. La formazione di Roberto Martinez ha infatto perso contro l'Egitto in amichevole al Jaber Al-Ahmad International Stadium. Con Hazard e De Bruyne dal primo minuto, ma senza Lukaku, la selezione belga è stata sconfitta 2-1 dalla formazione egiziana con il gol di Mostafa Mohamed al 33' minuto di gioco del primo tempo e con la rete di Trezeguet su assist di Salah a inizio ripresa. Openda, entrato al 46' per Batshuayi, ha accorciato al 76' ma non è bastato ad evitare il ko a Roberto Martinez. I Diavoli Rossi, inseriti nel girone F con Croazia, Marocco e Canada, debutteranno mercoledì 23 in Qatar contro i nordamericani. L'Egitto, invece, non ha ottenuto la qualificazione al Mondiale perdendo ai calci di rigore contro il Senegal nello spareggio decisivo della zona africana.