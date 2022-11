Diretta Qatar-Ecuador ore 17: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Inizia il Mondiale, con i padroni di casa del Qatar impegnati nella partita inaugurale contro l'Ecuador. Le due nazionali sono inserite nel gruppo A con Olanda e Senegal. Nell'ultimo test prima del Mondiale, il Qatar ha vinto 1-0 contro l'Albania mentre l'Ecuador ha pareggiato 0-0 contro l'Iraq. "E' un giorno molto importante per noi. Un momento storico, di grande felicità per noi. E' una giornata straordinaria come nessun'altra, abbiamo fatto un grande sforzo in questo paese. Spero sia una grande festa, un modo per godersi il calcio, e spero che le persone da tutto il mondo possano vivere questa esperienza. Siamo molto motivati, abbiamo aspettato a lungo questo momento". Lo ha detto il ct del Qatar Felix Sanchez in conferenza stampa alla vigilia.