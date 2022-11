Diretta Inghilterra-Iran ore 14: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AL RAYYAN (QATAR) - Dopo la cerimonia inaugurale e la gara tra Qatar ed Ecuador, il Mondiale entra nel vivo. Alle ore 14 italiane (16 locali), al Khalifa International Stadium di Al Rayyan, i vicecampioni d'Europa dell' Inghilterra fanno il proprio esordio sfidando l' Iran . Si tratta di una gara inedita dato che le due squadre non si sono mai ritrovate una di fronte all'altra prima d'oggi. La nazionale dei Tre Leoni si è qualificata alla manifestazione iridata per la 16ª volta e questa sarà la sua settima partecipazione consecutiva, la sua serie più lunga nella competizione. Gli asiatici, invece, non hanno mai superato il primo turno della Coppa del Mondo, vincendo solo due partite su 15 (contro gli Usa nel 1998 e contro il Marocco nel 2018). Questa è la sua sesta partecipazione al torneo, la terza consecutiva.

Inghilterra-Iran: diretta tv e streaming

Inghilterra-Iran, gara valida per il primo turno della fase a gironi del Gruppo B di Qatar 2022, è in programma alle ore 14 italiane (16 locali) al Khalifa International Stadium di Al Rayyan e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà possibile seguire la sfida in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Iran

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Stones, Dier, Maguire; Shaw, Rice, Bellingham, Trippier; Sterling, Foden; Kane. Ct: Southgate.

A disposizione: Pope, Ramsdale, Alexander-Arnold, Coady, White, Gallagher, Henderson, Mount, Grealish, Rashford, Saka, Wilson.

IRAN (4-1-3-2): Beiranvand; Moharrami, Kanaani, Hosseini, Hajsafi; Ezarolahi; Gholizadeh, Nourollahi, Jahanbakhsh; Taremi, Ansarifard. Ct: Queiroz.

A disposizione: Abedzadeh, Hosseini, Morteza, Pouraliganji, Rezaeian, Kanaanizadegan, Khalilzadeh, Jahanbakhsh, Torabi, Gholizadeh, Karimi.

ARBITRO: Claus (Brasile).

ASSISTENTI: Figueiredo-Manis (Brasile).

IV UOMO: Ortega (Perù).

VAR: González (Uruguay).

ASS. VAR: Bascunán (Cile).