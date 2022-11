La Fifa minaccia le nazionali: niente fascia arcobaleno, indosserete questa nera!

TORINO - Niente da fare, nessun capitano indosserà ai Mondiali in Qatar la fascia arcobaleno con la scritta "One Love", a sostegno del movimento che difende i diritti della comunità LGBTQI+. Lo hanno comunicato con una nota le nazionali che si erano dette intenzionate a farlo, cioè Inghilterra, Olanda, Belgio, Danimarca, Germania, Svizzera e Galles. La motivazione risiede nel fatto che rispetto a prima, quando al massimo la punizione sarebbe stata una multa, la Fifa ha introdotto anche l'ammonizione nei confronti dei "trasgressori" del regolamento, che vieta "la manifestazione chiara ed evidente di qualsiasi presa di posizione politica, in un senso o nell'altro".