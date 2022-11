Alex Sandro e la difesa di Cristiano Ronaldo VIDEO

DOHA (Qatar) - Si prepara a partire il Mondiale del Brasile che all'esordio avrà subito il complicato match contro la Serbia. Partita importante per il cammino in Qatar delle due nazionali, ma anche una sfida a tinte bianconere con l'incontro tra il duo Vlahovic-Kostic e il trio verdeoro Bremer-Danilo-Alex Sandro. Ed è proprio quest'ultimo che ha parlato dell'avventura che aspetta la formazione di Tite, ma anche di un altro possibile protagonista della Coppa del Mondo: Cristiano Ronaldo. Alex Sandro, ex compagno di CR7 a Torino, si è pronunciato così sul momento che sta vivendo il portoghese: "Cristiano è sempre stato molto professioanle e sono sicuro che lo è ancora e lo sarà sempre. Come ho già detto in alcune interviste, sta attraversando die momenti che non aveva mai vissuto prima in vita sua e dobbiamo comprenderlo".