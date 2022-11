Festa Inghilterra: sei gol e show Saka. Iran, doppio Taremi non basta

Tra fasce da capitano imposte dalla Fifa (quella di Kane) e inni non cantati dai giocatori (quello iraniano) si è disputata Inghilterra-Iran, una partita senza precedenti finita 6-2 . Risultato tennistico e recupero infinito di ben 28 minuti totali tra primo (14') e secondo tempo (14'). Parte benissimo l'avventura dell'Inghilterra ai Mondiali: dopo l'uscita dal campo per infortunio del portiere titolare dell'Iran Beiranvand, la squadra di Southgate segna tre gol in undici minuti: apre Bellingham, continua Saka e chiude Sterling . Nella ripresa altra pioggia di gol: Saka firma la doppietta personale e Taremi realizza il primo gol dell'Iran prima delle firme di Rashford e Grealish che siglano il quinto e il sesto gol inglese. Al 102' l'arbitro Claus, richiamato dal Var, assegna un penalty a favore dell'Iran dopo una mischia in area inglese: Taremi ha così la possibilità di firmare la seconda doppietta del match.

Primo tempo: Beiranvand ko, poi i gol di Bellingham, Saka e Sterling

Lunga pausa dall'8' per l'infortunio del portiere dell'Iran Beiranvand, colpito duramente al volto dopo uno scontro fortuito con un suo compagno di squadra. Al 16' la partita riprende con l'estremo difensore ancora in campo, ma è lo stesso portiere un minuto dopo a chiedere la sostituzione prima di accasciarsi nuovamente sul terreno di gioco. Disperato il ct Queiroz, ben consapevole di perdere una pedina fondamentale non solo per la difesa, dato che il portiere è noto per lanci di 70 metri che danno vita a ripartenze vitali per una squadra come l'Iran. Al 19' Beiranvand esce in barella: al suo posto Hosseini. La prima chiara occasione da gol è inglese e non la sfrutta Mount al 30': si inserisce bene in area, ma inquadra solo l'esterno della rete. Due minuti dopo ancora più pericoloso Maguire, che di testa colpisce la traversa. Era nell'aria il vantaggio inglese e al 35' Bellingham lo rende realtà: la sua deviazione di testa è più fortunata di quella di Maguire e si infila in porta quasi sotto l'incrocio dei pali. Al 43' il raddoppio di Saka: torre di Maguire in area iraniana e sinistro chirurgico. Nel corso del primo dei 14 minuti di recupero arriva anche il tris di Sterling, al termine di una spettacolare ripartenza.