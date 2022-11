De Siervo: "Infantino, basta lezioni di moralità. Pirati tv occhio alle megamulte"

IL MORALISTA E L'ARRESTATO. La bordata a Gianni Infantino, presidente della Fifa, è tanto diplomatica quanto dura: "In sede di apertura del Mondiale, ha fatto un discorso che non condivido. La lezione di moralità suona veramente stonata. Questo mondiale fornisce comunque elementi di riflessione profonda sui quali dobbiamo interrogarci". Il tono è secco, come quando gli domando che cosa pensi del caso D'Onofrio, l'ex procuratore dell'Aia arrestato per traffico internazionale di droga: "La vicenda è inquietante e non mi sento tranquillo. Come Lega Serie A stiamo seguendo la situazione nel rispetto di chi sta indagando, ma questa vicenda richiede spiegazioni convincenti perché, se è vero ciò che leggiamo, questa persona trasportava 30-40 kg di droga per cifre ridicole, mettendo a rischio se stesso e la propria famiglia. Mi domando come questa persona possa aver rivestito ruoli di tale rappresentanza. Non sono mai stato un cospirazionista , però vorrei capire come per 12-13 anni questo signore sia potuta crescere nelle responsabilità del mondo arbitrale senza che nessuno mettesse a fuoco che tipo di persona fosse. Non ho mai fatto nella mia vita una dichiarazione contro gli arbitri e non la farò oggi: chiedo solo ci sia un'analisi profonda e siano date risposte convincenti".