Stati Uniti-Galles 1-1: Bale risponde a Weah, brivido McKennie

Comincia con un pareggio l’avventura degli Stati Uniti ai Mondiali in Qatar. La squadra del centrocampista della Juventus McKennie non è riuscita ad imporsi sul Galles e a raggiungere l’Inghilterra, che nell’altro match del Gruppo B ha dominato contro l’Iran vincendo per 6-2. Nella partita giocata all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan sblocca il risultato Timothy Weah su assist su Pulisic, con un gol che ne ricorda uno storico del padre George con la maglia del Milan. Dopo il primo tempo chiuso sul punteggio di 1-0 per la squadra di Berhalter il Galles ha rialzato la testa inserendo Moore al posto di James. Il gol del pareggio lo segna l’ex Real Madrid Gareth Bale, attualmente compagno di squadra di Giorgio Chiellini, che nella fase finale del secondo tempo si guadagna un calcio di rigore e lo realizza senza esitazioni. Ad attendere gli Stati Uniti nel secondo turno ci sarà l’Inghilterra di Southgate, nel match in programma venerdì 25 novembre alle 20 italiane (22 locali). Serata no per il bianconero McKennie, che dopo una prestazione non esaltante è uscito dal campo al 66', sostituito probabilmente a scopo precauzionale dal ct Berhalter dopo aver accusato un fastidio muscolare.