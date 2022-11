Diretta Argentina-Arabia Saudita ore 11: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LUSAIL (QATAR) - Alle ore 11 italiane, 13 locali, l'Argentina farà il proprio esordio ai Mondiali di Qatar 2022 sfidando l'Arabia Saudita al Lusail Iconic Stadium. C'è grande attesa per il debutto dell'Albiceleste che insegue un'affermazione continentale che manca dal 1986. Per Leo Messi, 35 anni, potrebbe essere l'ultima occasione per conquistare quell'unico alloro che manca nella sua sterminata bacheca di trofei. La Seleccion si è qualificata alla sua 18ª Coppa del Mondo, con Qatar 2022 che è la sua 13ª partecipazione consecutiva, la terza serie in corso più lunga dopo Brasile (22) e Germania (18). Dal 1978, solo la Germania (5) ha raggiunto la finale del torneo più volte dell'Argentina (4). Tornando al match di oggi, le due formazioni non si sono mai scontrati al Mondiale ma nei quattro precedenti il bilancio è di due vittorie per l'Argentina e due pareggi.