L’Iran e la forma che è sostanza

Niente inno, siamo iraniani. In ginocchio, siamo inglesi. Che forse questo Mondiale non sia poi davvero quella fiera dell’indifferenza che in tanti stigmatizziamo a priori e a prescindere, magari per lenire la frustrazione di non esserci? Saranno pure gesti formali, ma a volte la forma si avvicina molto alla sostanza. E i sudditi di Sua Maestà lo sanno e lo fanno meglio degli altri. S’è allineato persino il governo conservatore. Black lives matter, ma pure i diritti umani e l’inclusività - valori con gravi limiti di cittadinanza in Qatar - contano. «Una dichiarazione forte, nella vetrina più grande», per i nazionali di Southgate. Quelli di Queiroz - fieri, coraggiosi, coerenti - sono rimasti muti mentre risuonavano le note inneggianti alla «eterna Repubblica Islamica dell’Iran». Il pubblico di Doha ha fischiato: speriamo più contro il regime e gli stupri ai diritti delle donne che non contro le bocche cucite, di sicuro non apprezzate dagli integralisti. Come la fascia arcobaleno bandita dalla Fifa (in senso lato) però sfoggiata a bordocampo dalla meravigliosa Alex Scott, ex calciatrice ora voce della Bbc.